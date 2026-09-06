Белый дом: дальнейшие шаги по Украине будут объявлены в ближайшие недели

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсудили инициативы, направленные на достижение урегулирования российско-украинского конфликта, о следующих шагах будет объявлено в ближайшие недели.