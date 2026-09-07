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«Переговорами с Москвой и не пахнет – уровень психоза зашкаливает» – укро-политолог

«Переговорами с Москвой и не пахнет – уровень психоза зашкаливает» – укро-политолог

Киеву нужно было не доводить до нынешней «эскалации 2.0», которая в разы разрушительнее и жёстче, а идти на переговоры ещё весной, когда оставалось уладить только политические пункты.

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