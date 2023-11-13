В РФ начали подготовку производства первых образцов истребителей Checkmate

В России начали подготовка к производству первых образцов истребителей пятого поколения Checkmate, сообщили в РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех"Отмечается, что после проведенных работ в проект истребителей внесли изменения, что и повлияло на сроки первого полета.