В РФ начали подготовку производства первых образцов истребителей Checkmate

В России начали подготовка к производству первых образцов истребителей пятого поколения Checkmate, сообщили в РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех"Отмечается, что после проведенных работ в проект истребителей внесли изменения, что и повлияло на сроки первого полета.
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