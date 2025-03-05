Врач Макаров: выживаемость при раке легкого остается низкой

Рак сам по себе — это опасный диагноз. В онкологии есть ряд раковых опухолей, которые по своим клиническим показателям ведут себя крайне агрессивно, и справиться с ними даже с помощью новейших методик лечения порой бывает очень сложно.
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