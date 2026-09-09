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Царьград

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CNN: русский "пояс крепостей" в Донбассе ослаб

CNN: русский "пояс крепостей" в Донбассе ослаб

Россия продвигается к Славянску и Краматорску — последним крупным опорным районам ВСУ.Россия постепенно ослабляет так называемый пояс крепостей в Донбассе, и положение Киева на многих участках восточного фронта становится всё более тяжёлым.

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