Госдума хочет расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

В Государственной думе России состоялось заседание комитета по транспорту, на котором был рассмотрен новый законопроект, предлагающий введение более строгого контроля за состоянием здоровья водителей, вплоть до аннулирования водительского удостоверения.
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