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Госдума хочет расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

Госдума хочет расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

В Государственной думе России состоялось заседание комитета по транспорту, на котором был рассмотрен новый законопроект, предлагающий введение более строгого контроля за  состоянием здоровья водителей, вплоть до  аннулирования водительского удостоверения.

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