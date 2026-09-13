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Как выглядеть моложе осенью-2026: 5 стильных моделей шапок и шляп, которые освежат образ

Как выглядеть моложе осенью-2026: 5 стильных моделей шапок и шляп, которые освежат образ

Осенью 2026 года головной убор перестает быть просто способом согреться. Дизайнеры и стилисты предлагают использовать его как полноценную часть образа – с помощью шапки или шляпы можно добавить ему выразительности и сделать привычное пальто или куртку интереснее.

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