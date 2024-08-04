⛈ На Крым надвигаются грозы и ливни В ГУ МЧС России по региону предупредили, что на полуострове объявлено штормовое предупреждение на 4 и 5 августа.
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⛈ На Крым надвигаются грозы и ливни В ГУ МЧС России по региону предупредили, что на полуострове объявлено штормовое предупреждение на 4 и 5 августа.