DW на русском: Юрий Шевчук посвятил Навальному песню "Свобода" на концерте в Астане. Перед тем, как ее исполнить, лидер ДДТ обратился к слушателям со сцены.
Юрий Шевчук и "полная панамка"
Комментарии
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epobedimski
О какой несвободе он говорит? Он бедны,нищий7 Просто пакостник!
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4 час.
лл
лина любимцева
Шевчук оригинальничает "за свободу" на западный манер... Вроде ему мало свободы.. в чем только? .Ходить голым? Светить задницей хочет?
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2 час.
Н
Ната
Дерьмо гнилое это Юра!
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2 час.
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