Путина пригласили на инаугурацию президента Мексики

Мексика пригласила российского лидера Владимира Путина на церемонию инаугурации нового президента Клаудии Шейнбаум 1 октября 2024 года, сообщили «Известиям» в посольстве латиноамериканской страны в России.
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