В ДТП на трассе М-7 во Владимирской области погибли трое

В результате ДТП на трассе М-7 «Волга» погибли трое человек: водитель «Нивы», его жена и внучка.В пресс службе УМВД России по Владимирской области поделились кадрами с места ДТП на 295 км трассы М-7 «Волга» на территории Вязниковского района.