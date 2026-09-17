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Владимирские новости

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В ДТП на трассе М-7 во Владимирской области погибли трое

В ДТП на трассе М-7 во Владимирской области погибли трое

В результате ДТП на трассе М-7 «Волга» погибли трое человек: водитель «Нивы», его жена и внучка.В пресс службе УМВД России по Владимирской области поделились кадрами с места ДТП на 295 км трассы М-7 «Волга» на территории Вязниковского района.

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