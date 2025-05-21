ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Разрушение украинскими боевиками памятников времен Второй мировой войны показывает, что Россия воюет с нацистами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Курскую область.
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