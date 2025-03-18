«Белоснежка» в огне политики: как вражда Галь Гадот и Рэйчел Зеглер едва не сорвала премьеру блокбастера

«Держись от меня подальше»: звезды нового хита Disney не скрывают ненависти из-за поддержки Израиля и Палестины «Они вели себя как настоящие мачеха и падчерица — без камер все превращалось в ледяную тишину», — делятся инсайдеры со съемок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии