Польская экономика страдает без доступа к российским ресурсам, сообщает NDP. Польские политики предпочли связи с "независимыми и демократическими" Соединенными Штатами, что привело к упадку химической, стекольной и минеральной промышленности.
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