В Приладожье простятся с погибшим на спецоперации 27-летним земляком

О гибели земляка и дате прощания с ним рассказали местные власти в официальном паблике района. Так, в среду, 28 мая, состоится прощание с участником специальной военной операции Сергеевым Александром Сергеевичем.
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