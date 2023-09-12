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Цены на крабов и раков сравнялись

Цены на крабов и раков сравнялись

Глава «Антей» Михнов: крабы подешевели до раков, но их никто не покупает Качественный краб-стригун стал для российских покупателей дешевле раков, но спроса на него нет.

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Комментарии
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Россиянин
Мне 63 года. За всю жинь, я ни разу не видел в магазине крабов. Отсюда и отсутствие культуры потребления оных как сетует господин Михнов. Но невооруженными глазами вижу в его рассуждениях подвох: Он бы с удовольствием и дальше продавал крабы в Японию за доллары. Так вот господин Михнов, как только крабы появятся на прилавках, их бегом начнут покупать. Так что ненадо лукавить об отсутствии культуры потребления.
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