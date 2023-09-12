Цены на крабов и раков сравнялись

Россиянин

Мне 63 года. За всю жинь, я ни разу не видел в магазине крабов. Отсюда и отсутствие культуры потребления оных как сетует господин Михнов. Но невооруженными глазами вижу в его рассуждениях подвох: Он бы с удовольствием и дальше продавал крабы в Японию за доллары. Так вот господин Михнов, как только крабы появятся на прилавках, их бегом начнут покупать. Так что ненадо лукавить об отсутствии культуры потребления.