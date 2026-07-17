Министр Фальков подтвердил уникальность проекта ИТЭР для энерговыгоды

Министр науки РФ Валерий Фальков обсудил с гендиректором ИТЭР Пьетро Барабаски развитие международного термоядерного экспериментального реактора как уникального проекта, объединяющего страны и ученых в стремлении получить новый вид энергии.
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