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Царьград

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Министр Фальков подтвердил уникальность проекта ИТЭР для энерговыгоды

Министр Фальков подтвердил уникальность проекта ИТЭР для энерговыгоды

Министр науки РФ Валерий Фальков обсудил с гендиректором ИТЭР Пьетро Барабаски развитие международного термоядерного экспериментального реактора как уникального проекта, объединяющего страны и ученых в стремлении получить новый вид энергии.

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