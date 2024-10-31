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Экипаж истребителя Су-34 уничтожил авиабомбами опорный пункт ВСУ под Курском

Экипаж истребителя Су-34 уничтожил авиабомбами опорный пункт ВСУ под Курском

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанес удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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