Вчера 16K прочитали Наши власти решили ответить на вызывающее поведение послов стран Европейского союза.
Дипломатические «уроки» от России. Лавров приготовил наказание для послов за их хамский бунт
Комментарии
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Леонтий Букштейн
Я предъявляю претензии правительству США: вы зачем присылаете таких страхилюдин, как Трейси? Чтобы она одним своим видом вызывала отторжение США? Тогда считайте, что вы своего добились: посмотришь на нее и начинаешь, мягко говоря. не любить страну, которую она представляет. Ну, а о её выходках в Сети я уж молчу. У нас во дворе за подобные выходки р... ой, простите, лицо били.
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15 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
Вы прямо меня опередили, я как раз чай пил, увидел эту морду лица, чуть не захлебнулся. И что интересно, то у них говорящая шимпанзе, только с пальмы видимо слезла, то мунистр обороны, похожий на гориллу, с отмороженной башкой, они их что спецом для нас готовят, что бы перепугались и сдались пиндосии.
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11 час.
Mихаил Р
Так что же там Лавров приготовил, озабоченность?
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8 час.
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