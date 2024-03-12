Добрый Мир
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Добрый Мир

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Дипломатические «уроки» от России. Лавров приготовил наказание для послов за их хамский бунт

Дипломатические «уроки» от России. Лавров приготовил наказание для послов за их хамский бунт

Вчера 16K прочитали Наши власти решили ответить на вызывающее поведение послов стран Европейского союза.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Я предъявляю претензии правительству США: вы зачем присылаете таких страхилюдин, как Трейси? Чтобы она одним своим видом вызывала отторжение США? Тогда считайте, что вы своего добились: посмотришь на нее  и начинаешь, мягко говоря. не любить страну, которую она представляет. Ну, а о её выходках в Сети я уж молчу. У нас во дворе за подобные выходки р... ой, простите, лицо били.
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15 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
Вы прямо меня опередили, я как раз чай пил, увидел эту морду лица, чуть не захлебнулся. И что интересно, то у них говорящая шимпанзе, только с пальмы видимо слезла, то мунистр обороны, похожий на гориллу, с отмороженной башкой, они их что спецом для нас готовят, что бы перепугались и сдались пиндосии.
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11 час.
Mихаил Р
Так что же там Лавров приготовил, озабоченность?
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8 час.

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