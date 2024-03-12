Дипломатические «уроки» от России. Лавров приготовил наказание для послов за их хамский бунт

Леонтий Букштейн Я предъявляю претензии правительству США: вы зачем присылаете таких страхилюдин, как Трейси? Чтобы она одним своим видом вызывала отторжение США? Тогда считайте, что вы своего добились: посмотришь на нее и начинаешь, мягко говоря. не любить страну, которую она представляет. Ну, а о её выходках в Сети я уж молчу. У нас во дворе за подобные выходки р... ой, простите, лицо били.

ВЛАДИМИР ЛАПИН Вы прямо меня опередили, я как раз чай пил, увидел эту морду лица, чуть не захлебнулся. И что интересно, то у них говорящая шимпанзе, только с пальмы видимо слезла, то мунистр обороны, похожий на гориллу, с отмороженной башкой, они их что спецом для нас готовят, что бы перепугались и сдались пиндосии.