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«Нюхни газу, украинец!»: фанатов киевского «Динамо» унизили и разогнали в Польше

«Нюхни газу, украинец!»: фанатов киевского «Динамо» унизили и разогнали в Польше

Кадр видео из соцсетей В 2022 году украинцы искренне полагали, что весь мир считает их героями и собирается всегда носить на руках.

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