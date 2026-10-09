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ВЕСТИ КРЫМ

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Крымчане, остававшиеся более 2 суток без света, начнут получать выплаты со следующей недели

Крымчане, остававшиеся более 2 суток без света, начнут получать выплаты со следующей недели

Накануне республиканскому бюджету доведены федеральные 2 миллиарда рублей, выделенные по решению президента, сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

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