Астрофизик, врач-терапевт и «Королева Мира»: кем оказались жёны участников «Уральских пельменей»

На сцене они — строгие отцы, нелепые школьники и сварливые пенсионерки. За пределами телевизионного экрана всё иначе: те же люди оказываются мужьями астрофизика и врача-терапевта, отцами пятерых детей и многодетных семей.
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