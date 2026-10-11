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Астрофизик, врач-терапевт и «Королева Мира»: кем оказались жёны участников «Уральских пельменей»

Астрофизик, врач-терапевт и «Королева Мира»: кем оказались жёны участников «Уральских пельменей»

На сцене они — строгие отцы, нелепые школьники и сварливые пенсионерки. За пределами телевизионного экрана всё иначе: те же люди оказываются мужьями астрофизика и врача-терапевта, отцами пятерых детей и многодетных семей.

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