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Владимирские новости

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За 9 месяцев 2026 года в Ковровском округе 10 человек пострадали в ДТП с общественным транспортом

За 9 месяцев 2026 года в Ковровском округе 10 человек пострадали в ДТП с общественным транспортом

За 9 месяцев в Коврове произошло 7 ДТП с автобусами и троллейбусами, в которых пострадали 10 человек.

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