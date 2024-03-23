МИД Таджикистана опроверг слухи о причастности своих граждан к теракту в «Крокус Сити Холле»

В ведомстве рассказали, что власти республики не получали подтверждения этой информации от российской стороныМинистерство иностранных дел Таджикистана назвало фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в «Крокус Сити Холле».
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