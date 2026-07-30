В Москве для ветеранов СВО провели мастер-класс по пауэрлифтингу

В Едином центре поддержки участников СВО прошёл мастер-класс по пауэрлифтингу.Занятие для ветеранов провёл четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы и многократный рекордсмен России по жиму штанги лёжа Роман Брехов.
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