В Москве для ветеранов СВО провели мастер-класс по пауэрлифтингу

В Едином центре поддержки участников СВО прошёл мастер-класс по пауэрлифтингу.Занятие для ветеранов провёл четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы и многократный рекордсмен России по жиму штанги лёжа Роман Брехов.