«Забрать звание»: оголившийся Киркоров может лишиться заслуг

Сергей Туренко

Этого болгарского цыгана давно пора спустить с небес на землю. Во всем виноваты фанаты. Если перестанут покупать билеты на его концерты - это и будет ответ на выходки зарвавшегося цыгана, который ничего не сделал для защитников России, а значит он как и вся либеральная дрянь против СВО.