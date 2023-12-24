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«Забрать звание»: оголившийся Киркоров может лишиться заслуг

«Забрать звание»: оголившийся Киркоров может лишиться заслуг

Артист привлек к себе внимание появлением на скандальной вечеринке у Ивлеевой. Филипп Киркоров соцсетиУ российских селебрити получилось оглушительно громко напомнить о своем существовании появлением на вечеринке у Насти Ивлеевой.

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Комментарии
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Сергей Туренко
Этого болгарского цыгана давно пора спустить с небес на землю. Во всем виноваты фанаты. Если перестанут покупать билеты на его концерты - это и будет ответ на выходки зарвавшегося цыгана, который ничего не сделал для защитников России, а значит он как и вся либеральная дрянь против СВО.
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Наталья Середа
Поучиться бы нашим &quot; звездам&quot; патриотизму у американской актрисы и изобретательницы Хеди Ламарр. Мало того, что она изобрела устройство для уничтожения подводных торпед она собрала миллионы долларов для помощи военным.А наш бомонд? Нелюди.Болею только за ребят на фронте.
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5 час.

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