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40 удивительных сравнений: посмотрите по-новому на знакомое

40 удивительных сравнений: посмотрите по-новому на знакомое

Вряд ли для кого-то станет откровением фраза о том, что люди и вещи сильно меняются со временем. Очевидный факт, но, погрузившись в рутину, можно легко проглядеть, как день за днем привычная нам реальность превращается в нечто иное.

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