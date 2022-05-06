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Анатолий БЫШОВЕЦ: Практически никто из приезжавших к нам зарубежных тренеров ничего не добился

Анатолий БЫШОВЕЦ: Практически никто из приезжавших к нам зарубежных тренеров ничего не добился

Эмери подвел вратарь - Можно ли говорить о том, что в полуфинальных матчах Лиги чемпионов победы и поражения были тренерскими?- В Вильяреале форменным безобразием были мячи, пропущенные голкипером хозяев.

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