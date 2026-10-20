Колумбия: два офицера были убиты и еще один был ранен после того, как один из офицеров открыл огонь и впоследствии покончил с собой в 1-м артиллерийском дивизионе, расположенном в Согамосо, департамент Бояка, рано утром.
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