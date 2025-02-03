В Иркутском районе сотрудники Министерства лесного комплекса Иркутской области провели рейд по выявлению незаконных рубок леса.
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В Иркутском районе сотрудники Министерства лесного комплекса Иркутской области провели рейд по выявлению незаконных рубок леса.
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