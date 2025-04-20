«Без поражений нет побед»: Александр Медведев прокомментировал выступление СКА в этом сезоне

Клуб занял лишь седьмое место в чемпионате КХЛ Председатель совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал выступление петербургских армейцев в этом сезоне «Конечно, хотелось бы провожать сезон попозже и повыше.
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