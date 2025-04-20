НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • наталья никифорова
    Любая попытка переснять шедевр  - преступление. У наших новоявленных режиссеров кишка тонка снять что-нибудь значител...Светлана Дружинин...
  • Николай Галыгин
    Ну наконец-то Европа тоже стала сдуваться,правда с неохотой,ведь так хочется поделить Украину на зоны оккупации по ти...Решение о прекращ...
  • igor vinogradov
    издеваются суки..«Аэрофлот» предос...

«Без поражений нет побед»: Александр Медведев прокомментировал выступление СКА в этом сезоне

«Без поражений нет побед»: Александр Медведев прокомментировал выступление СКА в этом сезоне

Клуб занял лишь седьмое место в чемпионате КХЛ Председатель совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал выступление петербургских армейцев в этом сезоне «Конечно, хотелось бы провожать сезон попозже и повыше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх