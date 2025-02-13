Медведев заявил, что поставить Россию на колени невозможно

Россию невозможно поставить на колени, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Комментируя состоявшийся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, Медведев подчеркнул, что американским элитам следует понять, что контакты и консультации между Москвой и Вашингтоном ценнее желания нанести стратегическое поражение России.