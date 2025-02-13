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Медведев заявил, что поставить Россию на колени невозможно

Медведев заявил, что поставить Россию на колени невозможно

Россию невозможно поставить на колени, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Комментируя состоявшийся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, Медведев подчеркнул, что американским элитам следует понять, что контакты и консультации между Москвой и Вашингтоном ценнее желания нанести стратегическое поражение России.

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