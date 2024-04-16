В России разработан новый стандарт выплат соцпособия на погребение

С 1 января 2025 года в России введут новый способ оформления социальных пособий на погребение. Минтруд упростит процесс, позволяя людям, организующим похороны, выбирать между получением конкретных ритуальных услуг или денежной выплатой.
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