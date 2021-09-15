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В Рязани массово отключили холодную воду

В Рязани массово отключили холодную воду

До 17:00 ресурса не будет по адресам:  3-й Нефтезаводской проезд, дома №№5, 7, 9, 11, 13, 14; 3-й Нефтезаводской проезд, дома №№2, 2а, 4 организации Окский проезд, дома №№4, 11, 13, 15, 24, 35, Торговый городок 1-й Озерный переулок; 1-й район; 2-й Озерный переулок; 2-й район; 3-й Озерный переулок; 4-й Озерный переулок; 5-й Озерный переулок; Озёрный проезд; улица Преображенская; улица Семчин Лоск;  улица Трёхреченская;  улица Качевская, дом №34 корпус 2; улица Поселковая, дома №№5 корпус 1.

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