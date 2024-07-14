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Челябинец написал комментарий ВКонтакте и оказался на скамье подсудимых

Челябинец написал комментарий ВКонтакте и оказался на скамье подсудимых

Рассказываем, за что именно и как строго наказали любителя поострить.Язык мой — враг мой. Житель Челябинской области попал под суд за комментарий, который неосмотрительно разместил в соцсети ВКонтакте.

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