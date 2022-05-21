Политика как она есть

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Г. Каспаров мечтает о выплате РФ репараций Украине и помощи Запада "либеральной, мыслящей России"

Г. Каспаров мечтает о выплате РФ репараций Украине и помощи Запада "либеральной, мыслящей России"

В Вильнюсе (Литва) собрался очередной антироссийский шабаш под названием "II антивоенная конференция», где выступил ряд либеральных предателей, которые все еще мечтают взять власть в России, в том числе и известный своей ненавистью к РФ - Г.

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