Рейнджерс – Вашингтон: прогноз на второй матч 24 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТМ 5,5 Счет в серии 1 – 0 (4 : 1) Угадывайте счет матчей и получайте бонусы «Рейнджерс» отчасти повезло, что его соперниками в первом раунде стали «Вашингтон Кэпиталз», которые пока выглядят самой слабой командой плей-офф.
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