Игривый пёс с горящей петардой устроил панику во дворе

Один из четвероногих питомцев породы золотистый ретривер схватил загоревшееся пиротехническое изделие и, пробежав несколько десятков метров, не выпускал его из пасти, чем напугал участников семейного торжества.
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