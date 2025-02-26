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Царьград

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Чернышенко о цифровизации: поддержка педагогов и престиж профессии

Чернышенко о цифровизации: поддержка педагогов и престиж профессии

Вице-премьер Чернышенко подчеркнул значимость цифровизации в образовательной системе России. Нововведения позволят учителям сосредоточиться на наставничестве и воспитании, что, в свою очередь, способствует повышению престижа педагогической профессии.

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