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Дети из ХМАО рассказали о позитиве от посещения выставки "Россия"

Дети из ХМАО рассказали о позитиве от посещения выставки "Россия"

Известия/ЭДУАРД КОРНИЕНКО Масштабы, зрелищность и интерактивность выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, поражают, рассказали в беседе с РЕН ТВ школьники из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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