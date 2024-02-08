Суд обязал наследников Грачевского выплатить 1,8 млн рублей «Ералашу»

Мещанский суд Москвы вынес решение по иску продюсерского центра «Ералаш» к родственникам ушедшего из жизни режиссера Бориса Грачевского, связанному с задолженностью по финансовым обязательствам, пишет РБК.
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