Атакованы важные заводы и аэродромы: "Ответственным плевать". Дано указание по "Орешнику": Киевляне бегут из города. СВОдки с фронта

Чем ближе к Дню Победы – тем яростнее воздушные налеты киевского режима на территорию России. 7 мая украинские беспилотники пытались атаковать сразу несколько наших военных заводов и два военных аэродрома: в Кубинке (Московская область), где базируются пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи", и Шайковке (Калужская область), где располагаются наши стратегические ракетоносцы Ту-22М3.