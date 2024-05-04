Виктория Боня назвала стоимость похода в ее обществе на Каннский фестиваль

Виктория Боня просит за поход на Каннский фестиваль в ее обществе 6 млн рублей Виктория Боня обещала человеку, который заплатит ей за возможность попасть на Каннский фестиваль 3 млн рублей, помочь с выбором одежды для мероприятия.