В Еврейской автономной области подразделение РЭБ общевойсковой армии Восточного военного округа защитили войска от средств разведки условного противника

В ходе тренировки, специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отработали нормативы по защите радиоканалов связи от воздействия БпЛА условного противника в зоне радиусом несколько десятков километров.
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