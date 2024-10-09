О планах НАТО, которые могут поставить крест на всех усилиях по созданию многополярного справедливого мира Наверное, моё заявление сейчас прозвучит несколько неожиданно.
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О планах НАТО, которые могут поставить крест на всех усилиях по созданию многополярного справедливого мира Наверное, моё заявление сейчас прозвучит несколько неожиданно.
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