В Оренбурге зафиксированы случаи отстрела собак, причём используются пули, обработанные ядовитыми веществами.
В Оренбурге браконьеры избавляются от бродячих собак отравленными пулями
Комментарии
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Артур Кушхабиев
А где эти зоозащитники, когда бродячие собаки загрызают людей? Ведь чаще всего от них погибают дети. Если эти зоозащитники так любят бродячих собак - пусть забирают их к себе домой и выгуливают на поводке и в намордниках. На законодательном уровне уже давно пора решить этот вопрос. Тогда можно будет обходиться без стрельбы отравленными пулями. Тогда можно будет отлавливать бродячих собак и умертвлять их более гуманными методами (усыплять).
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16 час.
Сергей Гунькин
Они что идиоты? Отравлеными пулями. Ага везде продаются и отправленные пули и яды. В любом хозяйственном. И сами же пишут возле школ и детских площадок.
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14 час.
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