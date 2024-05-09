В Оренбурге браконьеры избавляются от бродячих собак отравленными пулями

Артур Кушхабиев

А где эти зоозащитники, когда бродячие собаки загрызают людей? Ведь чаще всего от них погибают дети. Если эти зоозащитники так любят бродячих собак - пусть забирают их к себе домой и выгуливают на поводке и в намордниках. На законодательном уровне уже давно пора решить этот вопрос. Тогда можно будет обходиться без стрельбы отравленными пулями. Тогда можно будет отлавливать бродячих собак и умертвлять их более гуманными методами (усыплять).