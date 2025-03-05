Режиссер Андреасян объявил, за что ненавидит Тарковского

+ A — Режиссер Андреасян заявил о ненависти к Тарковкому и авторскому кино В московском Киноколлежде №40 разгорелся скандал, в ходе которого режиссер Сарик Андреасян заявил, что ненавидит коллегу по цеху Андрея Тарковского.
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