Режиссер Андреасян объявил, за что ненавидит Тарковского

+ A — Режиссер Андреасян заявил о ненависти к Тарковкому и авторскому кино В московском Киноколлежде №40 разгорелся скандал, в ходе которого режиссер Сарик Андреасян заявил, что ненавидит коллегу по цеху Андрея Тарковского.