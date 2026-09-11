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Русская весна

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Десятки миллиардов: в Германии подсчитали ущерб из-за отказа от российского газа

Десятки миллиардов: в Германии подсчитали ущерб из-за отказа от российского газа

Отказ от российского газа обошёлся Германии более чем в €50 млрд, сообщает Bild. По данным Минфина ФРГ, федеральное правительство потратило €50,4 млрд на меры поддержки и стабилизации во время энергетического кризиса.

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