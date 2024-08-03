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Островитяне живут как в осаде. Им угрожают возможный потоп, равнодушие чиновников, а теперь и украинские БПЛА

Островитяне живут как в осаде. Им угрожают возможный потоп, равнодушие чиновников, а теперь и украинские БПЛА

﻿﻿Пожилые люди на острове Зеленый недалеко от города Волжский с 2014 года борются за свою жизнь. Тогда на острове Зеленый были закрыты школа, детский сад, аптека, поликлиника и кинотеатр – то есть власти урезали всю ранее созданную для нормальной жизни инфраструктуру.

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