Островитяне живут как в осаде. Им угрожают возможный потоп, равнодушие чиновников, а теперь и украинские БПЛА

﻿﻿Пожилые люди на острове Зеленый недалеко от города Волжский с 2014 года борются за свою жизнь. Тогда на острове Зеленый были закрыты школа, детский сад, аптека, поликлиника и кинотеатр – то есть власти урезали всю ранее созданную для нормальной жизни инфраструктуру.