В челябинском центре медицины катастроф начались массовые увольнения из-за нового руководства

В Центре медицины катастроф Челябинской области сообщили о массовых увольнениях – с должности уже полным составом ушли сотрудники отдела гражданской обороны, а также написали заявления на увольнение три врача и фельдшер.
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